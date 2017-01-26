Bozdağ referandum için kesin tarih verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum için üç tarih verdi, "Mecliste yapılan görüşmeye göre 26 Mart olabilir, 2 Nisan olabilir, 9 Nisan veya 16 Nisan olabilir. Şu anda gördüğüm kadarıyla 26 Mart seçeneği düşmüş gibi görünüyor” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber'de yayınlanan “Neler Oluyor?” programına konuk oldu. Anayasa değişiklik teklifi ve referandum sürecine ilişkin konulara değinen Bozdağ, önemli açıklamalarda bulundu.

REFERANDUM İÇİN 3 TARİH

"Başkanlık" olarak da tartışılan "Partili Cumhurbaşkanlığı" sistemine ilişkin referanduma da değinen Bozdağ, Cumhurbaşkanının onayına göre referandum takviminin şekilleneceğini ifade ederek, "Mecliste yapılan görüşmeye göre 26 Mart olabilir, 2 Nisan olabilir, 9 Nisan veya 16 Nisan olabilir. Şu anda gördüğüm kadarıyla 26 Mart seçeneği düşmüş gibi görünüyor” dedi.

GÜLEN'İN İADESİ

Fetullah Gülen'in iadesine değinen Bozdağ, ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile görüşmeler yapacağını ve Türkiye'ye davet edeceğini dile getirdi. Bozdağ, "Bir gelişme de olmadı ama Sayın Trump’ın kampanya ekibinde yer alan bazı isimlerin açıklamaları ve darbeyle ilgili Sayın Trump’ın yaptığı açıklamalara baktığımızda Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi konusunda beklentimiz yükseldi. Yeni dönemde olumlu gelişmeler olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.