Bozdağ: "Yargıya güven yok"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletin yargıya olan güveni konusunda istenilen noktada olunmadığını belirterek, bu durumdan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adli Veri Bankası Projesi Tanıtım toplantısına katıldı. Projenin yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına önem verme konusunda son derece önemli bir adım olduğunu belirten Bozdağ, yargının hesap verilebilirliğini ve güvenini artırmak için bu yıl Mart ayından itibaren adli faaliyet raporlarının açıklanacağını anlattı. Bu raporları başsavcılar ve komisyon başkanlarının imzalayarak, kamuya ilan edeceklerini ifade eden Bozdağ, “Böylelikle yargıyı halkımızın denetimine açmış olacağız. Ayrıca Adli Zaman Yönetimi Projesi dediğimiz çok büyük bir projeyi de faaliyete geçiriyoruz. Proje ile bütün soruşturma ve davalarla ilgili hedef süreler belirliyoruz” dedi.

"YARGIYA GÜVEN YOK"

Yargıda yapılanları anlatan Adalet Bakanı Bozdağ, 223 adliye sarayının faaliyete geçtiğini, yargıda sosyal devlet anlayışı konusunda büyük adımlar atıldığını kaydetti. Daha önce sadece sanıklara, avukat adli yardımı yapıldığını, mağdurlara da belli cezayı gerektiren suçlarda avukat desteği verilmeye başlandığını ifade eden Bozdağ, hukuk yargılamalarında adli yardımın kapsamının genişletildiğini ve bütçenin artırıldığını vurguladı. Yeni dönemde Hukuki Himaye Sigortası denilen bir proje yürütüldüğünü açıklayan Bozdağ, ceza mahkemelerinde uzlaşma müessesinin kurularak, geliştirildiğini belirtti. Arabuluculuk müessesine dikkat çeken Bozdağ, iş uyuşmazlıklarını arabuluculuk marifetiyle çözen kanun tasarısının Bakanlar Kurulu’nu sunulacağını kaydetti.

Yargı alanında çok önemli değişimler ve reformlar yapıldığını vurgulayan Bozdağ, milletin yargıya olan güveninde istenilen noktada olunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Milletimizin yargıya olan güveninde istediğimiz noktada olamadığımızı buradan ifade etmek isterim. Burada üzüntülüyüz. Ama yargıya dönük yaşanmışlıklara ve yapılan saldırılara, eleştirilere baktığımızda belki hiçbir kurum, yargı kadar millet tarafından eleştirilmedi. Bu da yargıyı yıpratan bir durum. Yargıyı yıpratan durumları azaltmak için basın sözcülüğü diye bir müesseseyi hayata geçirdik. Gazetede, internette çıkan yalan, yanlış haberlerin aslı ne ise onu doğru kişi tarafından kamuoyuna doğru bir biçimde aktararak, yanlış bilgilendirmelerin yargıyı yıpratmasını önüne geçmek için önemli çalışmalar yapıldı, yapılacaktır. Önümüzdeki dönemde atacağımız her adım yargıyla olan güveni daha ileri noktaya çekmek, yargı hizmetlerinden memnuniyeti daha ileri noktalara taşımak bakımından önemli olacaktır. Gerçi 2002’de yargı hizmetlerinden memnuniyet yüzde 45 iken, şu anda yüzde 50,4’e çıktı ama yargıya güven noktasında sıkıntımız var. Bütün hedefimiz bu sıkıntıyı milletimizin güven duyduğu bir yargı oluşturacak şekilde değiştirerek yola devam etmek olacaktır.”