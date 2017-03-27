Bozdağ: “Yeni Türkiye’yi MHP ile kuruyoruz”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandumdan evet çıkması durumunda “Yeni Türkiye”nin temellerinin atılacağını söyledi. Bozdağ değişim sürecini MHP ile birlikte başlattıklarını söyledi.

Rejim değişikliği tartışmalarına ilişkin “sadece yönetim sistemi değişiyor” açıklaması yapan AKP sözcülerinin son açıklamaları tartışmaları yeniden alevlendirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da yapılan “Yeni Anayasa, Yeni Türkiye, Yeni Dünya” panelinde yaptığı konuşmada rejim değişikliğinin sinyallerini verdi.

MHP İLE BİRLİKTE YENİ TÜRKİYE KURUYORUZ!

Yeni Türkiye”nin temellerini atma kararını MHP ve AKP'nin verdiğini anlatan Bozdağ “Karar sizindir. Vereceğiniz karara göre Türkiye 16 Nisan'da yeni bir döneme başlayacaktır. Ben aziz milletimizin bu yeni dönemi bütün kalbiyle vereceği 'evet'lerle başlatacağına, yeni Türkiye'nin temellerine 'evet' harçlarını 16 Nisan'da koyacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

BAHÇELİ YENİ TÜRKİYE İÇİN “İHANET PROJESİ” DEMİŞTİ

AKP’nin referandum ortağı haline gelen Devlet Bahçeli, 2014 yılında “Yeni Türkiye” yorumlarını eleştirip, “ihanet projesi” tanımı yapmıştı.

“Yeni Türkiye hezeyanları ilk Meclisin aziz hatıralarını inkardır. Yeni Türkiye’de çekilen çileler yok saymanın, şehidin, şühedanın kemiklerini sızlatmak, ruhlarını incitmektir. Yeni Türkiye musibeti numaralı cumhuriyetçilerin içinde saklandığı ihanet projesidir. Başbakan’ın yeni Türkiye’si Türkiye Cumhuriyeti’nin ölüm fermanını hazırlama ahlaksızlığıdır.”