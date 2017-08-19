Bozdağ'dan Adil Öksüz açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye'de halk oylaması sürecinde yürütülen kampanyalar sırasında Almanya'nın tutumu çok net. Alman hükümetinin, siyasetçilerinin tutumu çok net" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Biliyorsunuz daha önce Zekeriya Öz, Celal Kara gibi eski cumhuriyet savcılarının Almanya'da görüldüğüne dair ihbarlar vardı. Türkiye'nin talepleri oldu, bu konuda da maalesef Türkiye'nin beklentilerine olumlu bir cevap verilemedi, vermediler daha doğrusu. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi. Dışişleri Bakanlığımız bir nota ile Türkiye'nin beklentilerini iletti. Biz, bu beklentilerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Almanya'da resmi televizyonda 'hayır' kampanyası yapıldı"

Türkiye'de halk oylaması referandumu sırasında Almanya'nın tutumuna değinen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi Türkiye'de halk oylaması referandumu yapıldı ve o süreçte 'evet' 'hayır' kampanyaları sürdürüldü. Almanya'nın bu kampanya sırasındaki tutumu çok net. Alman hükümetinin, siyasetçilerinin tutumu çok net. Devletin resmi televizyonunda 'hayır' kampanyası yapıldı. Türkiye'nin TRT'sinde 'Almanya'daki seçimlerde şöyle oy kullanın, böyle oy kullanın' diye kampanya yürütülüyor mu? Yürütülmüyor. Türkiye'ye karşı en büyük saygısızlığı kendileri yaptılar ve resmi televizyon kanallarından 'hayır' kampanyası yürüten programlar yapıldı."