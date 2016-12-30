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Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması

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Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık. Bu reformun, değişimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bozdağ, Anayasa değişiklik teklifinin komisyonda kabul edilmesinden sonra teşekkür konuşması yaptı. Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ortaya konan iradeden sonra Anayasalar içerisinde en büyük reformun ilk adımını attık. Bu reformun, değişimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz, Parlamentomuz için hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum."

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