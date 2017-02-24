Bozdağ'dan ByLock açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ByLock soruşturmalarına ilişkin olarak, "Değişik partilerden pek çok siyasetçi var. ByLock ile ilgili konuda çalışmalar devam ediyor" dedi.

CNN Türk canlı yayınında soruları cevaplayan Adalet bakanı Bekir Bozdağ Fethullah Gülen'in başka ülkeye gidebileceği iddialarına ilişkin, "Kanada başta olmak üzere çiftlikler satın alındığına dair ciddi istihbaratlar var. Başka ülkeler de var. Kanada da biraz daha yoğunlaşmış çalışma olduğuna dair istihbaratlar var. Tramp'ın seçilmesinden sonra da bu çalışmaların daha da ivme kazandığına dair istihbaratlar geliyor. Bu bilgileri de ABD Adalet Bakanlığı'na da ilettik. Kanada'da yeni alınmış bir arazi kimlerin aldığı isimleri açıklamam istihbarat bilgisi" dedi.

"ByLock kullanan, FETÖ ile bağlantılı siyasiler" tartışmasına ilişkin Bozdağ, "Soruşturmaların içerisinde değişik partilerden pek çok siyasetçi var. ByLock ile ilgili konuda çalışmalar devam ediyor. Kim varsa adli süreçler işler. Medyada çıkan isimlere ilişkin bir çok haber asılsız" dedi.