Bugünkü YENİÇAĞ »

Bozdağ'dan ByLock açıklaması

»
Bozdağ'dan ByLock açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ByLock soruşturmalarına ilişkin olarak, "Değişik partilerden pek çok siyasetçi var. ByLock ile ilgili konuda çalışmalar devam ediyor" dedi.

CNN Türk canlı yayınında soruları cevaplayan Adalet bakanı Bekir Bozdağ Fethullah Gülen'in başka ülkeye gidebileceği iddialarına ilişkin, "Kanada başta olmak üzere çiftlikler satın alındığına dair ciddi istihbaratlar var. Başka ülkeler de var. Kanada da biraz daha yoğunlaşmış çalışma olduğuna dair istihbaratlar var. Tramp'ın seçilmesinden sonra da bu çalışmaların daha da ivme kazandığına dair istihbaratlar geliyor. Bu bilgileri de ABD Adalet Bakanlığı'na da ilettik. Kanada'da yeni alınmış bir arazi kimlerin aldığı isimleri açıklamam istihbarat bilgisi" dedi.

"ByLock kullanan, FETÖ ile bağlantılı siyasiler" tartışmasına ilişkin Bozdağ, "Soruşturmaların içerisinde değişik partilerden pek çok siyasetçi var. ByLock ile ilgili konuda çalışmalar devam ediyor. Kim varsa adli süreçler işler. Medyada çıkan isimlere ilişkin bir çok haber asılsız" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Genç avukatın intiharından FETÖ çıktıGenç avukatın intiharından FETÖ çıktıAkşener İstanbul'dan 'hayır' diyecekAkşener İstanbul'dan 'hayır' diyecekAvrupa'da radyasyon paniğiAvrupa'da radyasyon paniğiTEM Başkanı Turgut Aslan yaşama tutunduTEM Başkanı Turgut Aslan yaşama tutunduTürk adasına çıkıp, Yunan bayrağını çektilerTürk adasına çıkıp, Yunan bayrağını çektilerBozdağ'dan ByLock açıklamasıBozdağ'dan ByLock açıklaması82 yaşındaki nine o cezadan kurtuldu82 yaşındaki nine o cezadan kurtulduTürk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladıTürk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladıStar, NTV, Kral TV satılıyor mu?Star, NTV, Kral TV satılıyor mu?O silah için açıklama: "Av tüfeğim"O silah için açıklama: "Av tüfeğim"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti