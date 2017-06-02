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Bozdağ'dan FETÖ sanıklarına tepki

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Bozdağ'dan FETÖ sanıklarına tepki
Adalet Bakanı Bozdağ, 15 Temmuz çatı davasında yargılanan FETÖ sanıklarının mahkeme ifadelerini eleştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, devam eden FETÖ davalarında yargılanan sanıkların ifadelerini eleştirdi.

Türkiye Noterler Birliği'nde düzenlenen "Türkiye Noterler Birliği Olağan Genel Kongresi'nde konuşan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Akıncı Üssü'nde fotoğrafı, görüntüsü, her şey var. 'O ben değilim' diyor. Örgütün elebaşı, terörist başı Gülen talimat veriyor, 'Her şeyi reddedeceksiniz, inkar edeceksiniz.' Güneşin varlığı inkar edilebilir mi, görüyoruz hepimiz. İnkar ediyorlar. Türk milletinin, mahkeme heyetinin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar, reddediyorlar."

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