Bugünkü YENİÇAĞ »

Bozdağ'dan, Gülen mektubu

»
Bozdağ'dan, Gülen mektubu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ABD'li mevkidaşına FETÖ'nün iadesiyle ilgili mektup yolladığı bildirildi.

Bozdağ, mektubunda, “Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı olarak atanmanız dolayısıyla en içten tebriklerimi sunar ve görevinizde başarılar dilerim”dedi. Bozdağ’ın mektubunda özetle şu ifadelere yer verdi:

“Engin mesleki tecrübeniz ve seçkin hukuk kariyeriniz itibariyle bu görevi layıkıyla yerine getireceğinize ve bu sayede ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin Bakanlığınız döneminde artarak süreceğine yürekten inanıyorum.

Bildiğiniz üzere, iki ülke Adalet Bakanlıklarının en önemli gündem maddesi ABD’nin Pennsylvania eyaletinde ikamet eden, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen’in iade sürecidir. Teröristbaşı Gülen hakkındaki geçici tutuklama ve iade talepleri zamanında Bakanlığınıza sunulmuş, daha sonra istenilen ek bilgi ve belgeler de ayrıca iletilmiştir.

Türk halkı ve devleti, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün talimatını veren ve halen ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit teşkil eden FETÖ lideri Gülen’in ülkemize iade edileceği beklentisi içindedir. Gülen’in iadesi iki ülke ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Aramızdaki ikili anlaşma gereğince geçici tutuklama ve iade süreçlerinin hızlı ve müspet bir şekilde neticelendirilmesi önem arz etmektedir. Bu vesileyle, ülkelerimize yönelik her türlü terör tehditlerine karşı samimi işbirliğimizin mevcut ilişkilerimizi daha da geliştireceğini ifade etmek isterim.”

Türkiye Trump yönetimi döneminde yeni bir girişim başlatarak, Gülen’in iadesi için ek deliller içeren yeni bir dosyayı da ABD’ye sunmuştu. ABD’ye iletilen dosyadaki ek deliler arasında “Şapka” kod adlı gizli tanığın ifadeleri yer almıştı. Bu ifadede, darbe planının Ankara’daki bir villada Gülen’in talimatıyla hazırlandığı ve “TSK İmamı” Adil Öksüz tarafından ABD’ye götürülüp Gülen’e bizzat onaylatıldığı yer almıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bozdağ'dan, Gülen mektubuBozdağ'dan, Gülen mektubuSuriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandıSuriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandıStar ve NTV satılıyor mu?Star ve NTV satılıyor mu?'Islak imzada kumpas' davasında tahliye'Islak imzada kumpas' davasında tahliyeSuriyeliler 2 Türk genci bıçakladıSuriyeliler 2 Türk genci bıçakladıDervişoğlu, algı yönetimine böyle cevap verdiDervişoğlu, algı yönetimine böyle cevap verdiAkşener İstanbul'dan da 'hayır' diyecekAkşener İstanbul'dan da 'hayır' diyecek"Adbdülhamit'in torununa küfür ettiği için...""Adbdülhamit'in torununa küfür ettiği için...""Semih Terzi hain dedi dondum kaldım""Semih Terzi hain dedi dondum kaldım"31 ilde FETÖ operasyonu31 ilde FETÖ operasyonu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti