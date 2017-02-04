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Bozdağ'dan 'hayırcı'lara terörist muamelesi

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Bozdağ'dan 'hayırcı'lara terörist muamelesi
Adalet Bakanı Bozdağ, referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 'hayıcı'ları terör örgütü üyesi gibi gösterdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,  Meclis'ten geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi için yürütülen "hayır" kampanyası ile ilgili olarak  "Pensilvanya’daki bedduacı FETÖ terör örgütünün elebaşı bütün kadrolarıyla onlarda hayır çıksın diye uğraşıyorlar. DHKP-C terör örgütü dahil ne kadar Türkiye’ye ve Türk milletine ihanet eden terör örgütü varsa hepsi hayır için iş birliği yapıyorlar" görüşünü dile getirdi. Bozdağ, "Şimdi CHP’de HDP’de aynı safta eylem birliği yapmışlar. O hedefi gerçekleştirmek için eylem birliği yapmışlar. Hedefleri de Türkiye’nin hükümet sistemini değiştirmesine engel olmak" ifadesini kullandı. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; AKP Yozgat İl Danışma Meclis Toplantısı, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AKP İl Başkanı Harun Lekesiz ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Bekir Bozdağ, "Bakın hayırcıların safına PKK’ın elebaşları Kandil’den açıklama yapıyor. MHP ve AK Parti anlaştı bizi bitirecek diye. Onun için aman bu sistem gelmesin diye herkesi seferber ediyorlar. Pensilvanya’daki bedduacı FETÖ terör örgütünün elebaşı bütün kadrolarıyla onlarda hayır çıksın diye uğraşıyorlar. DHKP-C terör örgütü dahil ne kadar Türkiye’ye ve Türk milletine ihanet eden terör örgütü varsa hepsi hayır için iş birliği yapıyorlar. Şimdi CHP’de HDP’de aynı safta eylem birliği yapmışlar. O hedefi gerçekleştirmek için eylem birliği yapmışlar. Hedefleri de Türkiye’nin hükümet sistemini değiştirmesine engel olmak" dedi.

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