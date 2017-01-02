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Bozdağ’dan ihbar çağrısı

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Bozdağ’dan ihbar çağrısı
Vatandaşlara 'teröristleri ihbar edin' çağrısında bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "duyum ve bilgimizi yetkililere iletmek, ahlaksızlık veya suç değil, vatandaşlık ödevidir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ twitter hesabından vatandaşlara ‘teröristleri ihbar edin’ çağrısında bulundu. Bozdağ “Eğer gördüğümüz,duyduğumuz ve bildiğimiz şeyleri yetkililere iletmezsek,terör saldırılarında şehit ve gazilerden manen sorumlu oluruz” dedi. İşte Bakan Bozdağ’ın açıklaması; “Terörle hükümet, güvenlik güçleri, istihbarat birimleri, yetkili ve görevli diğer kamu görevlilerinin mücadele etmeleri, vazifeleridir.

Terörle mücadelede görevli herkes bugüne dek vazifesini, şehitliği/gaziliği göze alarak yaptığı gibi bundan sonrada yapmaya devam edecektir. Bizler; terör, terör örgütü ve teröristlere dair gördüğümüz/duyduğumuz her bilgiyi, yetkililere ileterek, terörle mücadeleye destek olmalıyız.   Terör, terör örgütü ve teröristlere dair görgü, duyum ve bilgimizi yetkililere iletmek, ahlaksızlık veya suç değil, vatandaşlık ödevidir. Eğer gördüğümüz, duyduğumuz ve bildiğimiz şeyleri yetkililere iletmezsek, terör saldırılarında şehit ve gazilerden manen sorumlu oluruz”

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