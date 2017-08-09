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Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği iddia edilen mülakata dair, "Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir" dedi.
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