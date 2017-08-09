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Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği iddia edilen mülakata dair, "Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir" dedi.
09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:15
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