Bozkurt yapanları tutuklatan başsavcı, 'Bahçeli' sevdalısı oldu!

Erdoğan'ı bozkurt işaretiyle selamlayan Kayıhan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk eden Uşak Cumhuriyet Başsavcı Başsavcı Vekili Hacı Aykut Aydın, Başkanlık çıkışının ardından Bahçeli'nin sıkı takipçisi oldu.

Uşak Cumhuriyet Başsavcı Başsavcı Vekili Hacı Aykut Aydın, 27 Mayıs 2015 tarihinde Uşak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bozkurt işareti ile selamladığı gerekçesiyle MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Seher Kayıhan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmişti.

Usakyasam.com'un haberine göre Aydın, bu sefer sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'ye ait Tweet'leri paylaşarak 'Evet' propagandası yaptı.

Kayıhan'ın gözaltına alındığı dönemde MHP Uşak İl Başkanı olan Avukat Ali Kurt ise yaptığı açıklamada gözaltı ve sonrasında yaşanılanları "hukuksuzluk" olarak nitelendirmişti. MHP eski il başkanı Kurt, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın kentimize gelişinde parti binamızda bozkurt işareti ile selamlanmasından daha doğal ne olabilir? Koruma polisleri adeta bir terör örgütünün hücre evine baskın yapar gibi parti binamıza girmiş ve yöneticimizi gözaltına almıştır" diyerek yaşanılanlara tepki göstermişti.

Serbest bırakılan Seher Kayıhan ise kendisinden şikayetçi olan koruma polislerinden şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben Cumhurbaşkanımızı ülkücü selamı ile selamladım. Hakaret etmedim. Polisteki ifademde de bunları söyledim" demişti.

Cumhubaşkanı'nı bozkurt işaretiyle selamlayan Kayıhan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk eden Aydın,16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği ile alakalı referandumda Devlet Bahçeli'nin attığı twitter mesajlarını paylaşarak yaklaşan referandumda oyunun rengini belli etti.

İşte o Twitter paylaşımı: