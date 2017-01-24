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'Brexit' sürecini parlamento başlatacak

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'Brexit' sürecini parlamento başlatacak
İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, ülkenin AB'den çıkma sürecini parlamentonun başlatmasına hükmetti.

İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin verdiği "ülkenin AB'den ayrılma (Brexit) müzakerelerine parlamento onayı olmadan başlanamayacağı" kararını onadı.

Anayasa Mahkemesi, ülkedeki Brexit sürecini hükümetin mi yoksa parlamentonun mu başlatması gerektiği tartışmasına son veren kararını açıkladı. Karara göre, Brexit sürecini resmen başlatacak 50. maddeyi işletme hakkı parlamentoya verildi. Karar, 11 yargıçlı mahkemede 3'e karşı 8 evet oyuyla alındı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile ayrılık müzakerelerini başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin devreye alınmasının kendi inisiyatifiyle olacağını ileri sürerken, Gina Miller adlı İngiliz iş kadını ile Dier Dos Santos adlı bir berber, 50. maddenin devreye alınabilmesi için bir parlamento kararı gerektiği iddiasıyla hükümeti dava etmişti.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 3 Kasım'da Miller ve Santos'un tezleri lehinde karar vererek, AB'den ayrılma süreci başlatılmadan konunun milletvekillerinin oyuna sunulması gerektiğine hükmetmişti. Bu kararla Brexit, ülkenin son 200 yıldaki en ilginç meselesi haline gelmişti. Hükümet ise kararı Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

İngiliz hükümetinin, Avrupa Birliğinden çıkış sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini mart ayı sonunda işletmesi bekleniyordu. Müzakere sürecinin en az 2 yıl sürmesi öngörülüyor.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

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