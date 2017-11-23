Bugünkü YENİÇAĞ »

Brezilyalı Robinho'ya tecavüzden 9 yıl hapis cezası verildi

»
Brezilyalı Robinho'ya tecavüzden 9 yıl hapis cezası verildi
Robinho, Milan'da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle İtalya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Robinho, Milan'da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22 Ocak 2013'te gerçekleştiği belirtilen olayın ardından yapılan incelemeler ışığında, Milan mahkemesinden hakim Mariolina Panasiti, Brezilyalı oyuncuya 6 yıl hapis cezası verdi.

Robinho, 2009 yılında Manchester City forması giydiği dönemde de tecavüz suçlamaları ile karşılaşmış ve sonrasında suçlamalar düşmüştü.

Milan'dan 2014 yılında ayrılan 33 yaşındaki oyuncu, şu sıralarda Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da forma giyiyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Brezilyalı Robinho'ya tecavüzden 9 yıl hapis cezası verildiBrezilyalı Robinho'ya tecavüzden 9 yıl hapis cezası verildiMilli Takım UEFA sıralamasında 42. sıraya düştüMilli Takım UEFA sıralamasında 42. sıraya düştüKatalanlar duyurdu: Mesut Özil Barcelona'daKatalanlar duyurdu: Mesut Özil Barcelona'daTudor'un alternatifi Laurent BlancTudor'un alternatifi Laurent BlancSosyal medya Karabağ taraftarlarının koreografisini konuşuyorSosyal medya Karabağ taraftarlarının koreografisini konuşuyorCenk Tosun satılıyor mu?Cenk Tosun satılıyor mu?Adebayor'dan Türkiye cevabıAdebayor'dan Türkiye cevabıArda Turan'a Monaco kancasıArda Turan'a Monaco kancasıİşte, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleriİşte, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleriBeşiktaş tarih yazdı!Beşiktaş tarih yazdı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti