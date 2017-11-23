Brezilyalı Robinho'ya tecavüzden 9 yıl hapis cezası verildi

Robinho, Milan'da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle İtalya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Robinho, Milan'da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 22 Ocak 2013'te gerçekleştiği belirtilen olayın ardından yapılan incelemeler ışığında, Milan mahkemesinden hakim Mariolina Panasiti, Brezilyalı oyuncuya 6 yıl hapis cezası verdi. Robinho, 2009 yılında Manchester City forması giydiği dönemde de tecavüz suçlamaları ile karşılaşmış ve sonrasında suçlamalar düşmüştü. Milan'dan 2014 yılında ayrılan 33 yaşındaki oyuncu, şu sıralarda Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da forma giyiyor.