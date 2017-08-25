Brüksel'de askerlere bıçaklı saldırı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 2 askere bıçakla saldıran bir kişinin vurulduğu belirtildi.

Belçikalı yetkililer, olayın terör ile bağlantısının netlik kazanmadığını söyledi.

Askerlerin hafif yaralı olduğunu bildiren yetkililer saldırganın ise hayatta olduğunu ancak durumunun kritik seviyede olduğunu açıkladı.

Belçika devlet televizyonu RTBF, saldırganın 30'lu yaşlarındaki bir Somalili erkek olduğunu ve saldırıdan önce 'Allahu Ekber' diye bağırdığını sürdü. Yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir doğrulama henüz yapılmadı.