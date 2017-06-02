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Brüksel'de Türkmen protestosu!
Ramazan ayının gelmesiyle Çin'de Uygur ve Tibet Türklerine yapılan baskılar en üst seviyeye çıktı.
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