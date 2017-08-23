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BTK Başkanı'ndan Wikipedia açıklaması

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BTK Başkanı'ndan Wikipedia açıklaması
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia ile ilgili açıklamada bulundu.

Güzel Türkçe kampanyası konusunda açıklamalarda bulunan Sayan,Wikipedia ile soruya da cevap verdi.

''BİZİM YASALARIMIZ VAR''

Habertürk'ün haberine göre; Sayan;  ''Wikipedia ile ilgili de söylediğim şekilde çoğu kişinin yararlandığı kaynak olarak gözükmekte. Bizim yasalarımız var. Kötü örnekleri Youtube, Twitter ile de yaşamıştık ama belli bir noktaya geldi.

''MAHKEME KARARI YERİNE GETİRİLİRSE AÇILIR''

Bir mahkeme kararı söz konusuysa, tamamen yerine getirilmesi lazım. Mahkeme kararının tam da yetkili şekilde uygulanması noktasında yerine getirilmesi gereken hususlar var. Bugün denilen mahkeme kararı yerine getirilse şu anda Wikipedia açılır'' dedi.

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