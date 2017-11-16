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BTK'dan flaş Wikipedia açıklaması

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BTK'dan flaş Wikipedia açıklaması
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia’ya olan komple erişim engelinin kaldırılmasına yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

CNN Türk’e bazı açıklamalarda bulunan BTK Başkanı Sayan, sitede bulunan 2 içerikte Türkiye’nin terör gruplarıyla işbirliği içerisinde gösterilmesi sebebiyle dava açıldığını ve Wikipedia’dan bu içeriklerin kaldırılmasını istediklerini hatırlattı. Buna rağmen sırf bu iki içerik yüzünden sitenin komple erişime kapalı olmasını istemediklerini belirten Sayan, bu konuda karşılıklı görüşme içerisinde olduklarını belirtti.

Gelinen son noktayı geçmişte YouTube ve Twitter’la yaşanan gelişmelere dikkat çekerek açıklayan Sayan, Türkiye’deki yasaların her şeyden üstün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “YouTube ve Twitter’la da buna benzer bir sorun yaşamıştık. Bizim onlardan bazı isteklerimiz olmuştu ve sonunda karşılıklı uzlaşının sağlandığı bir mekanizma oluşturmuştuk. Benzer bir sürecin Wikipedia ile de gelişeceğini düşünüyorum.”dedi

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