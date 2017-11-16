BTK'dan Wikipedia açıklaması

Tam 201 gündür erişime kapalı olan internet ansiklopedisi wikipedia açılıyor mu? BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia’ya olan komple erişim engelinin kaldırılmasına yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

CNN Türk’e bazı açıklamalarda bulunan BTK Başkanı Sayan, sitede bulunan 2 içerikte Türkiye’nin terör gruplarıyla işbirliği içerisinde gösterilmesi sebebiyle dava açıldığını ve Wikipedia’dan bu içeriklerin kaldırılmasını istediklerini hatırlattı. Buna rağmen sırf bu iki içerik yüzünden sitenin komple erişime kapalı olmasını istemediklerini belirten Sayan, bu konuda karşılıklı görüşme içerisinde olduklarını belirtti.

Gelinen son noktayı geçmişte YouTube ve Twitter’la yaşanan gelişmelere dikkat çekerek açıklayan Sayan, Türkiye’deki yasaların her şeyden üstün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “YouTube ve Twitter’la da buna benzer bir sorun yaşamıştık. Bizim onlardan bazı isteklerimiz olmuştu ve sonunda karşılıklı uzlaşının sağlandığı bir mekanizma oluşturmuştuk. Benzer bir sürecin Wikipedia ile de gelişeceğini düşünüyorum.”dedi

WIKIPEDIA NEDEN KAPATILDI?

Henüz konuya ilişkin resmi bir kaynaktan açıklama yapılmadı. Ancak iddialara göre teröre destek veren içerikler nedeniyle erişim engeli uygulandı. Ayrıca sitede bulunan Türkiye'yi IŞİD terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Wikipedia tarafından koruma altına alınması nedeniyle erişim engeli geldi. Türkiye'nin Wikipedia'dan dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermediği belirtildi. Türkiye, Wikipedia'dan ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti.