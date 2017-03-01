"Bu Anayasa Erdoğan için değil, her doğan içindir"

Başbakan Yıldırım Amasya'da AKP'lilere sesleniyor...

Amasya'da vatandaşa seslenen Başbakan Binali Yıldırım, referandumla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Referandum maratonumuza Kurtuluş Savaşı'nın kararının verildiği Amasya'dan başlıyoruz. Biz AK Parti'yi sizlerle kurduk. Bu kutlu yola beraber çıktık. Milletimiz bize bu güne kadar ne dediyse onu yaptık. Yetki milletindir, millet ne derse o olur. gerisi teferruattır.

YENİ ANAYASA 'ERDOĞAN' İÇİN DEĞİL 'HER DOĞAN' İÇİN

Siz bizi 3 Kasım 2002'de Türkiye sevdalısı, milletle yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'dan tanıyorsunuz. 'Bu anayasayı Erdoğan kendisi için yapıyor' diyorlar. Unutmayın Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir.Milletimizden saklayacağımız bir şey yok. Sizin gündemimizden ayrı bir gündemimiz yok. Ne yaparsak milletimiz için yaparız

MİLLETİN GÜVENOYUNDAN ÖTESİ Mİ VAR?

Yeni sistemle vatandaş işini sağlama alıyor. İki sandık kurulacak, birinde milletvekilleri, diğerinde Cumhurbaşkanı seçilecek. Muhalefet diyor ki güvenoyu kalkıyor, meclis zayıflatılıyor. Ya arkadaşım milletin güvenoyundan ötesi mi var? Vekillerin eline mi bırakalım?