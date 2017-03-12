"Bu görüntü paylaşım rekorları kırıyor: Ne atacaklar lan bizi içeri, burası Türkiye mi?

Hollanda'da Türk Bakanlara yapılan muameleyi protesto eden Türkler, polis müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale anında kameralara yansıyan bir görüntü, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.