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"Bu görüntü paylaşım rekorları kırıyor: Ne atacaklar lan bizi içeri, burası Türkiye mi?
"Bu görüntü paylaşım rekorları kırıyor: Ne atacaklar lan bizi içeri, burası Türkiye mi?
Hollanda'da Türk Bakanlara yapılan muameleyi protesto eden Türkler, polis müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale anında kameralara yansıyan bir görüntü, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
12 Mart 2017 Pazar 20:48
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