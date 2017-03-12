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Bu görüntü paylaşım rekorları kırıyor: Ne atacaklar lan bizi içeri, burası Türkiye mi?

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Bu görüntü paylaşım rekorları kırıyor: Ne atacaklar lan bizi içeri, burası Türkiye mi?
Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik krizi protesto eden Türkler, Hollanda'da polis müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale anında kameralara yansıyan bir görüntü, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya’nın sınır dışı edilmesi sonrası başlayan protestolarda bir vatandaş polislere “Gel vur, hadi gel bizi de vur” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine yanındaki kişi “Abi dur, bizi de içeri atacaklar” derken protestocu bunun üzerine “Ne atacaklar lan, burası Türkiye mi?” diye sordu.

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