Bu haykırma hepimizden

Değerli okurum Hülâgu Tekeli, sosyal medyada dolaşan ve binlerce insan tarafından yaygın hale getirilen bir "Tweet"i, "Milletimizin ruh halini göstermesi bakımından önemli bulduğum için sizinle de paylaşmak istedim" diyerek yollamış.

Bu, 77 yaşındaki bir kadın yurttaşımızın hepimiz adına haykırmasıdır değerli okurlar...

Virgülüne dokunmadan yayınlıyorum:

-Yetti artık yetti. Bu kadar arsızlık, bu kadar yüzsüzlük olmaz. 15 senedir satmadık memleket bırakmadılar. Bir tane fabrika kurmadılar. Biz Sümerbank'ın ekmeğiyle büyüdük. Nerede Sümerbank? Güllük gülistanlık ülke gitti. 77 yaşındayım, evde hasta oğlum var, ona bakıyorum. Lanet olsun, bu kadar sıkıntı çekmemiştim. 13 yaşında geldim İstanbul'a, böyle sıkıntı görmedim. 7-8 senedir çektiğimizi Allah biliyor. Her gün kötüye gidiyoruz. Evet diyenlere her şeyi diyorum. Evet diye bir şey yok. Hayır sonuna kadar hayır. Bahçeli'ye sinir oluyorum, bütün her şeyi yapanların arkasından gittiği için bunları o getirdi başımıza."

Oy kullanma hakkına sahip nüfusumuzun yarısından fazlası herhalde bu yakınmanın altına imzasını atar...

Nasıl olsa anlayacak

------------------------------

Kendini lider sanan püskevit tutkunu adamın ülkücülüğe yaptığı kötülüğü bugüne kadar yapan bir lider oldu mu?

Milliyetçi ülkücü duygu ve düşünceden uzak, hatta en zararlı ideolojiye mensup tipler bile ülkücüleri ne bölmeye kalkabildi, ne de toplantılarına baskın yapabildi.

Ama püskevitoman tip, bir yandan ülkücüyüm diye orasını burasını yırtarken, bir yandan da iktidardan aldığı güçle ülkücülerin salon toplantısını, kandırdığı gençlere dağıttırmaya kalkıştı...

İki manga kadar genç, salondaki ülkücüler tarafından dışarı atıldı...

* * *

Püskevitoman ne yaparsa yapsın, kime sığınırsa sığınsın, yanına aldığı, eski model siyasetçi tiplerle el ele tutuşarak MHP'nin başından gidecektir...

Evet uğruna ülkücülere saldırmakla gidişini hızlandırdığını göremiyor...

Bütün umudu AKP'de; "Burada olamadım, belki orada bir Binali de ben olurum" diye hayal ediyor...

Hırçınlığı, ülkücülere saldırması, MHP'yi küçülmeye mahkûm hale getirmesi sırf Erdoğan'a ve AKP'ye yaranmak için; böylece yoldaşlığının ne kadar sağlam olduğunu göstermeye çalışıyor...

Göze girecek ki AKP'ye girebilsin!

* * *

Tezgâhladığı ilkel bir saldırı. Aklınca ülkücüleri yıldıracak ve Türk Milleti'nin bekası için can vermeye hazır insanları siyasetten koparacak. Sonra da toplu açılış gibi topluca yan gelip yatacaklar...

Adına da millete hizmet diyecekler, bekamızı savunuyor gözükecekler...

* * *

Tehdit üstüne tehdit savuruyor püskevitoman...

"Sabrımı taşırmayın" diyor...

Sabrı taşarsa daha ne yapacak, baş mı kesecek!

* * *

"Salonu bastıran kendileri, elektriği kestiren kendileri, kürsüye saldırtan kendileri, hepsi oyun, tiyatro" diyerek ülkücüleri teröristle bir tutuyor...

Bu ağır lafların, sataşmaların ve karalamaların hesabı sorulmaz mı; elbet de sorulacaktır ve ilk kurultayda altındaki koltuk çekilip alınacaktır!

Son konuşmasında ünlü yazarımız rahmetli Peyami Safa Bey'e sığınmış, onun "Varlığımızın köklerini kemiren düşman ideolojilere karşı tek savunma silahı milliyetçiliktir" sözünü tekrarlamış...

Demek ki, Peyami Bey'in bu cümleyi -püskevitomani dahil- milliyetçi ülkücü karşıtı ideolojilere mensup tipleri işaret için söylediğini anlayamamış...

16 Nisan'dan sonra anlar!

Bu da kapı işte

--------------------------

YENİKAPI ruhu nerede diye soruyorlar...

O günden bugüne ruh mu bıraktılar...

Onu bile Ahırkapı'ya kaçırdılar!

Vatan toprağı kutsal değil mi

------------------------------ -------

KARASULARIMIZIN içerisinde yer alan, kimi kayalık 18 adamızı AKP iktidarı 2004 yılında Yunanistan'a vermiş... Kayalık mayalık, ülkemizin güvenliği açısından önemli stratejik noktalar 13 yıldan beri keferenin elinde...

Yunan bu adalara gözetleme istasyonları kuruyor, askerlerini eğitiyor...

Seyrediyoruz...

"Heyyy hafız be ne iş" diye soranlara cevap veren yok, iktidarın ağzı kilitli, adaları neden Yunan'a terk ettiğimize açıklık getirmiyorlar.

Osmanlı gibi topraklarımızı başkalarına veren bir iktidarın vesayeti altına girmek ve tek kişinin egemen olduğu bir rejime eyvallah demek isteyen, buyursun referandum sandığına evet tercihini mühürleyerek atsın...

ANLAMLI SÖZLER

------------------------------

Padişah-ı âlem olmak kuru bir kavga imiş, bir veliye bende olmak hepsinden âlâ imiş. (Yavuz Sultan Selim)