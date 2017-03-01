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Bu kareleri Mehmetçik çekti

Bu kareleri Mehmetçik çekti 1
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Hakkari'de görev yapan Mehmetçiğin çektiği fotoğrafları paylaştı. Ağar, Mehmetçiğin Hakkari dağlarından çektiği bu kare için "Bu dağ keçisinin resmini bu şekilde ancak bir Dağ Mehmetçik'i çekebilir" dedi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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