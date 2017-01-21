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"Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti!"

"Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti!"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, başkanlık teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından, "Bu tarih parlamentonun kendi tarihine ihanet tarihidir" dedi.
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