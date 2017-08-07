Bu robotun üreticisi kim...

Doktor Ali Şeker gereğini yaptı ve "Yeni devlet kuruluyor, kurucusu da Tayyip Erdoğan" diyen AKP'li Ayhan Oğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şeker, bir televizyon programına konuşmacı olarak katılan Oğan'ın anayasa düzenini yıkacaklarını itiraf ettiğini kaydederek gereğinin yapılmasını istedi.

Oğan gibilerin, Ulu Önder Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyet devletine kast içerisinde oldukları herhalde açık ve seçik anlaşılmıştır sanıyorum...

Oğan bu çıkışı yaparken ülkenin 16 Nisan'dan sonra vesayet altında olmaktan kurtulduğunu iddia etti ama somut tek örnek veremedi, iddiasını yuvarlak laflarla gevelemeye çalıştı, ülkenin tek adamın vesayeti altına girdiğini de ister istemez görmezden geldi...

16 Nisan'da demokratikleşme adımının atıldığını, bürokratik oligarşinin bu adımın altında kaldığını iddia eden Ayhan Oğan, cumhuriyet devletinin karşıtı bir anlayışın sözcüsü olarak dikkat çekti...

Ekran karşısında yumurtladıkları ihanete belge niteliğindedir...

Şimdi soruyorum, bu adamın arkasında kimler var; onu böyle konuşturan kim ya da kimler?

Bu robotun mutlaka bir üreticisi olmalı!

* * *

AKP'li vekilin bunları söyleyeceğinden AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bilgisi olmadığı kesin. Nitekim Başbakan Yıldırım, Oğan'ın hezeyanlarını kast ederek "Bizi bağlamaz" açıklaması yaptı.

Bu nokta önemli ama ondan daha önemlisi AKP içerisinde devlet düşmanı yapılanmalara mensup olanların mevcudiyeti...

Parti içerisinde Fetö çetesinin siyasal ayağını araştırmayan zihniyet, herhalde bu robotun üreticisini de ortaya çıkarma gereği duymayacaktır...

Nedenine gelince, şayet AKP içerisindeki kırkayakların üzerine gidilirse oy kaybından korkulmaktadır...

Son kamuoyu yoklamaları bu tehlikeyi haber veren rakamlardan ibaret. Erdoğan'ın oyu yüzde kırka düşmüş, AKP'nin oyları da yüzde 5.5 oranında gerilemiş. İçerideki ayaklar kırıldığında bu oranlar daha da tehlikeli gelişmeler gösterebilir.

En iyisi bu kırkayaklara dokunmamak lazım...

O nedenle parti yönetimi sessiz durmayı yeğliyor...

* * *

AKP'nin yapısını gençleştirme hazırlıkları tamamlanınca, partiye sızmış siyasi ayakların gücü de kırılmış olacak, dolayısıyla oy kaybı duracak, işte o zaman robotların icabına bakılacak...

Planın bu olduğu anlaşılıyor...

* * *

Bu hezeyan fırtınasından sonra Oğan'ı uyaran kimse çıkmadı, Erdoğan da "Ayhan ne yapıyorsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya mı niyetleniyorsun" demedi. Bu çıkış ya ciddiye alınmadı, ya da fincancı katırları ürkmesin diye zamana bırakıp küllenmesi yeğlendi.

Şimdiki durum bu...

* * *

Onu da ekleyim, Oğan, Tayyip Bey'e rağmen konuşacak kadar yürekli değildir, onu yürekli hale getiren arkasında olanlardır. AKP için de asıl tehlike Oğan değil, arkasındakilerdir. Siz hiç kukla oynatanın perdenin önünde sahne aldığını gördünüz mü...

Kuklacılığın kuralı gereği gizlenirler, siz onları bulup çıkarmak durumunda kalırsınız...

DERKENAR

------------------------------ ------------------

Ne diyor Harbiyeliler:

- "Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız/ Tufanları gösteren, tarihlerin yâdıyız/ Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti/ Cehennemler kudursa, ölmez nigâhbanıyız."

Ayhan Oğan ve arkasındakilere Harbiyelinin bu sesi kapak olsun.

BİR SORU

------------------------------ -----------

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine yeni devlet kurmak isteyenlerin ve bunları arkalayanların mekânı haline gelen AKP'ye destek vermeyi sürdürecek mi?

Cevap tek kelimeyle olabilir, evet ya da hayır şeklinde; bekliyoruz!

ANLAMLI SÖZLER

-------------------------------------------------

Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin. (William ADAM)