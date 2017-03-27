Bu satırları kaleme alan "Köşe Yazarı"

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın hedefinde yine Kılıçdaroğlu vardı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin polemikçi yazarı Engin Ardıç, son yazısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çirkin imalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, 18 maddelik yeni Anayasa değişiklik paketinde yer alan vekillik yaşının 18'e indirilmesi ve askerlikten muafiyete yönelttiği eleştirilere, itiraz eden Ardıç, " Kılıçdaroğlu hep "erkekleri" düşünüyor da ne hikmetse “kızlar" hiç aklına gelmiyor!" ifadelerini kullandı.



İşte Ardınç'ın "Ey Türk İhtiyarlığı" başlıklı o yazısı:

"Eskiden seçme yaşı 21'di. Sonra 18'e indi.

Eskiden seçilme yaşı 30'du. Sonra 25'e indi.

Bunu AKP iktidarı başardı.

Bunu başaran iktidarın, cumhurbaşkanı olabilme yaşını niçin 40'ta tuttuğu, bir

soru işaretidir.

Fakat Mehmet Barlas'ın dediği gibi, Tayyip Erdoğan'a yapılan haksızlıklarla, ona

atılan iftiralarla, edilen hakaretlerle başa çıkmaya çalıştığımızdan, iktidarın

eleştirmemiz gereken bazı uygulamalarını eleştirmeye fırsat kalmıyor...

Şimdi, anayasa değişikliği halk tarafından onaylanınca, seçilme yaşı da 18'e inecek.

Eski düzenin savunucusu CHP'yi bu fena halde rahatsız ediyor!

"Statüko şampiyonu" Kılıçdaroğlu, gençlerin seçme hakkına itiraz edemiyor ama

seçilme hakkına karşıdır. 18 yaşını doldurmuş gençlere meclis kapısının yedi yıl

daha kapalı tutulmasından yanadır.

Bunu kabul edecek misin ey Türk gençliği?

Etmeyeceksen evet oyu vereceksin.

Ve de soracaksın yaşlılara: "Bir insanın 18 yaşında seçme hakkının olması ama

seçilme hakkının olmaması nasıl bir çelişkidir?" Bunun mantığı var mıdır? Yoktur.

"Olgunlaşma" falan gerekçe gösterilecekse, bu bir sorunsa, aynı sorun iş oy

vermeye gelince de geçerli olsa gerektir.

Peki Kılıçdaroğlu bu çelişkisine nasıl bir gerekçe gösteriyor?

"Kendi çocuklarını askere göndermemek için bunu yapıyorlar" diyor.

Oysa, değişiklik teklifinin 76. maddesi, "askerlikle ilişiği olanlara" seçilme hakkını

vermiyor!

Eski maddede "yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar" diyordu...

Yani yaştan başka değişen bir şey yok, çocuğunu askere göndermemek gibi bir

"münafıklık" ancak Kılıçdaroğlu'nun kafasında mevcut. 18 yaşında milletvekili

olursun, askerliğini de "dönünce" yaparsın.

Herhalde "çağ dışına" çıkıncaya kadar mebus olacak değilsin, altı seçim üstüste.

Bir önemli nokta daha var:

Kılıçdaroğlu hep "erkekleri" düşünüyor da ne hikmetse “kızlar" hiç aklına gelmiyor!"