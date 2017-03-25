Bu sezon Avrupa seneye şampiyonluk

Geçen hafta oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçından bir gün önce yayınlanan yazımızın başlığını hatırlayın... "Trabzonspor, Galatasaray'ı rahat yener" idi değil mi? "Görünen köy kılavuz istemez" misali, iddia ettiğimiz gibi oldu. Yani; "Yanılmadım! Trabzonspor rahat kazandı" Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esmeye devam eden Trabzonspor, Galatasaray'ı da önüne kattı ve sahada silip süpürerek 2-0 mağlup etmeyi başardı. Aslında kağıt üstündeki gerçekler üzerinden yaptığımız tahmin üzerinden muhtemel sonuçla ilgili iddiamız için kahin olmaya gerek yoktu ki... Çünkü ligin ikinci yarısında Trabzonspor ne kadar iyi yolda idiyse, Galatasaray tam aksine bir tablo sergiliyordu zaten. Üstüne üstlük kadrosundaki sakatların eksiklerini gidermede en isabetli seçimi yapması gereken Tudor'un da yanlış oyuncu tercihleri de buna eklenince, Trabzonspor maç başlamadan zaten galibiyeti garantiye almıştı.

Yanal rehavete kapılmadı

Ama yine de, "Hiç bir maç oynanmadan kazanılmaz" ile kötü döneminde bile olsa "Galatasaray, Galatasaray'dır" gerçeğini Ersun Yanal göz ardı etmedi. Hem kadroyu oluştururken, hem de Uğur'un kırmızı kartla atılmasından sonra oyuna yaptığı müdahalelerle işini "dört dörtlük" olarak yerine getirdi. O ki "dört dörtlük"lerden söz ettik, o kadar olmasa bile Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Castillo'nun hocalarına yakın bir performans sergilediklerini, diğer takım arkadaşlarının da onlara ayak uydurma da pek de geri kalmadıklarını da ifade etmez isek haksızlık yapmış oluruz. Tabii ki, sahada "çok kötü" diye iki kelime ile ifade edeceğimiz Galatasaray'ın katkısını da saymamak olmaz! Öyle veya böyle skor tabelasını 2-0 gibi net bir skorla tamamlayan Trabzonspor'u izleyen taraftarları, "keşke bu kadro sezon başında oluşturulsaydı" diye hayıflanmıyorlar değil. Her neyse, olan olmuştur. Bundan sonrasına bakmak ve Avrupa kupaları hedefine varmak için galibiyet serisini sürdürmek gerekiyor. Bu kadro, bu gidişat ile bunu başarır. Çünkü ligin iki devresinde ayrı bir görüntü sergileyen Karadeniz Fırtınası'nın, ilk devredeki saç-baş yolduran oyununun aksine ligin 17. haftasından bu yana sergilediği futbol ortada. Kazanılan bu moral ve adeta yakalanan 'Efsane takım' ruhunun geri döndüğünü de düşünürsek bu takım artık yolundan sapma yapmaz diyelim ve sözümüzü noktalayalım. Özetle bu sene Avrupa kapısını sonuna kadar açar, şampiyonluğu ise gelecek sezona bırakır.