Devlet Bahçeli'nin başkanlığa "Meclis'te de referandumda da evet diyeceğim" açıklamasına Ülkücü camiada tepkiler büyümeye devam ediyor. Bu tepkilere bir yenisini de Şevket Apuhan ekledi. Apuhan "Bu soruların cevabını verin Başkanlığa 'evet' diyelim" dedi.

Şevket Apuhan / Analiz

Biliyorum, soru sormanın hiç sırası değil. Soru soranların ve cevapların peşine düşenlerin adeta taşlandığı bir dönemden geçiyoruz. Susmanın ve bir kenara çekilmenin, ortalarda görünmekten çok daha güvenli olduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz.

Ben susmayı, uğradığımız komploda bize sahip çıkan, bizden en az kendileri kadar emin olan Türk Milliyetçilerine karşı büyük bir ayıp saydığım için dün olduğu gibi bugün de bir riyakarlık sayarım. Bu yüzden de aşağıdaki soruları sormadan edemeyeceğim:

1-Birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Peki, bu birlik ve beraberlik mevcut sistemde sağlanamıyor mu? Öyle olsaydı, parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkelerin iç savaşa sürüklenmesi gerekmez miydi?

2-"Terörle daha etkin mücadele etmek için bu referandumun hayata geçmesi gerekiyor" söylemi sıkça karşımıza çıkıyor. Oysa ki iktidar şu an terörle gayet ciddi bir mücadele içerisinde ve özellikle iç işleri bakanı Süleyman Soylu'nun bu konudaki samimiyeti ortada. Başkanlık sistemine geçmeden terörle mücadele edilemiyor mu? Edilemiyorsa, şu an yapılanın adı ne?

3-Türkiye'nin asıl sorunu üretememek. Dünya üretim dengelerine göre şekilleniyor ve biz bu konuda denge kuran değil, dengelere göre hareket etmek zorunda kalan tarafız. Başkanlık sistemine geçince, ülkemizin dört bir yanında AR-GE çalışmaları mı başlayacak? Fabrikalar aralıksız çalışıp, kişi başına düşen milli gelir üç katına mı çıkacak? Böyle bir yeteneğimiz söz konu ise neyi bekliyoruz?

4-Kadın cinayetleri, çocuk tecavüzleri, trafik kazaları, kayıt dışı ekonomi, sınavlarda dökülen öğrencilerimiz, yerlerde sürünen kitap okuma oranları sistem değişince düzelecek mi? Et ve süt tüketimi mi artacak?

5-FETÖ üyeleri yurt dışında güçlü lobilerle, uluslararası kuruluşları ve ülkeleri Türkiye'ye aynı Irak'a yapılan gibi bir müdahalede bulunmaya zorluyorlar. Dünya kamuoyu bunun için hazırlanıyor. Türkiye'yi diktatörlükle yönetilen bir ülke olarak lanse ediyorlar. Bu anayasa değişikliği sizce bu planları yapanların ekmeğine yağ mı sürecek yoksa bu planları boşa mı çıkaracak?

Biz Türk Milliyetçileri asla ve asla Irak'ta Saddam Hüseyin heykellerini yıkıp, sonra da canlarıyla, mallarıyla ve namuslarıyla o heykellerin altında kalanlardan olmayız.

Batı'nın oynadığı ayak oyunlarına, Türkiye'ye kurulmak istenen tuzaklara karşı şüphesiz safımız bellidir ancak bunun karşılığında artık sadece adı kalan demokrasiyi bile istemek hakkımız değil mi? Yapılmak istenilen değişiklik yıpranmış, yorulmuş ve artık işlemeyen bir demokratik yapıyı bile bu millete çok görmek değil mi?

Sayın Cumhurbaşkanı, doğruyu nerede ve kimlerde arıyor bilmiyoruz ama kendisini tek adam olmaya ikna eden, bu konuda kendisini destekleyen kim varsa yarın hiçbiri yanında olmayacaktır.

Bu değişiklik Türkiye'nin başına daha büyük belalar açacak, bizi ayrıştırmak isteyenler için daha elverişli bir ortamı da beraberinde getirecektir.

Lütfen, Türkiye'ye bu kötülüğü yapmayınız.

