Bu sorunun da bir cevabı olmalı...

15 Ocak 1985 günü dönemin Cumhurbaşkanı merhum Kenan Evren'in Basın Danışmanı duayen gazeteci Ali Baransel ile Ankara'da bulunan Sabancı Kız Öğrenci yurdunda baskın incelemeler yapacağını öğrenerek hemen yurda gittim.

Medyayı atlattığımı sanarken ANKA Haber Ajansı'nın genç muhabiri Ahmet Temur Türkkan'ı da gördüm.

Arşivimden çıkarttığım Evren ve 'türbanlı kız öğrenci' haberinin fotoğrafını da sizlere sunuyorum. Kupür fotoğrafta Türkkan da yer alıyor.

Evren 350 liralık öğrenci yemeğini eleştirirken yurda da bir adet renkli televizyon hediye etti.

Yurtta katları gezen Cumhurbaşkanı Kenan Evren türbanlı (haberde başörtülü olarak yazmışım) Fadime Sabuncu adlı kız öğrenciye, "Kızılay'da mayo ile plajda elbise ile gezemezsin" diyerek neden başörtüsü taktığını sordu.

Sabuncu, "İnandığım için takıyorum Sayın Cumhurbaşkanım" diye yanıt verince Evren şunları söyledi:

"Din, Allah ile kul arasındadır. Kızılay'da mayo ile plajda elbise ile gezemezsin çünkü yadırganır. Şimdi bakıyorum bu yurtta senden başka başörtüsü takan öğrenci yok, sen de arkadaşlarına topluma uymak zorundasın."

Türban nereden nereye?

Şimdi size 1985'ten sonra türbanın nereden nereye geldiğini yazacak değilim. Çünkü 32 yılda türbanın yol haritasını biliyorsunuz.

Gelelim günümüzün konusuna yani sarıklı sakallı polis memuruna.

Haber şöyle:

"Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken sarıklı ve sakallı olarak, resmi polis aracını kullanırken çekilen fotoğrafıyla kamuoyunun gündemine gelen polis memuru Kuraner Erbaş hakkında daha önce de işlem yapıldığı ortaya çıktı. Erbaş'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, 1 Haziran 2016 tarihinde sakal tıraşı olmamak ve amirin izni olmadan nöbet yerini terk etmek suçlarından İl Polis Disiplin Kurulu'nca soruşturma başlatıldığı belirlendi."

Sakal ve bıyık memurlarda serbest önce bunu vurgulayayım. Bakanlar, Milletvekilleri, memurlar, polisler sakal bırakabiliyor. Askeriyede ise izne tabii ama 2012 yılında Orduevleri, askeri gazinolar ve sosyal tesislerde gerçekleştirilecek düğünlere katılan misafirlere yönelik türban, sarık, cübbe ve takke yasağı kaldırıldı ve Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Peki, bu durumda sorun sadece sarık değil mi?

Neden sorun olsun ki?

Neden Kuraner Erbaş adlı polis memuru İstanbul'dan sürgün yedi ki?

Kadınlar dini inançlarına göre türban takarken erkekler dini inançlarına göre neden sarık takamasınlar ki?

Meydanlarda "Türbanlı bacı" edebiyatı yapan siyasetçiler neredesiniz?

Kadınların İslami inançlarına önem vererek, bakan, milletvekili, büyükelçi, hakim, savcı, asker, polis, memur olmalarına olanak veren tüm yasal düzenlemeleri yapıyorsunuz da neden erkeklerin dini inançlarına uygun giyinmesine olanak verecek yasal düzenlemeleri yapmıyorsunuz?

Kime mi soruyorum?

AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Adalet Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na, CHP ve MHP Genel Başkanlarına soruyorum:

Kadın polis memuru türbanı serbestçe takabiliyor da erkek polis memuru neden sarık takamasın?

Medyaya neden sormuyorum biliyor musunuz?

Özgür ve özerk medya yok ki sorayım.