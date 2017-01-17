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Bu yetki padişaha verilmişti!

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Bu yetki padişaha verilmişti!
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, başkanlık yasası ile ilgili ""Meşrutiyet zamanında padişaha verilmişti bu yetki. Meşrutiyetin yaşamama sebebi de budur" diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, başkanlık yasası ile ilgili Posta yazarı Hakan Çelenk'e konuştu. Yeni yasada başkanın meclisi fesh yetkisinin olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Meşrutiyet zamanında padişaha verilmişti bu yetki. Meşrutiyetin yaşamama sebebi de budur. Padişah feshetmiştir. Türkiye 150 yıllık demokrasi yolculuğunun 1’inci basamağına geri dönüyor. 150 yıllık tecrübeyi boşuna yaşamış oluyoruz" dedi.

HALKA GİDERSE 'HAYIR' ÇIKAR!

Başkanlık yasası referanduma gittiği takdirde 'Hayır' çıkacağını, "Hem ciddi bir sezgi ve hem veriyle, geri dönüşle söylüyorum" diyen Feyzioğlu, "Referandum partiler arası bir yarış olarak ele alınmazsa, merkez sağ, milliyetçi ve muhafazakar seçmenin çok büyük kaygıları var ve bu değişikliğe destek vermez. Milletimiz inanılmayacak kadar sağduyuludur. Milletimize güveniyorum" ifadesini kullandı.

 Barolar Birliği anayasa teklifini anlatmak için kampanya mı başlattı?

Bunu halka anlatmak herkesten önce bizim konumuz. 60 saniyeyi geçmeyecek videolar hazırladık. İçeriğini ben anlatıyorum. “Ne düşünüyorsunuz?” diye soruyorum. Bir empoze yok. Çok basit animasyonlar da hazırladık. Anayasa değişikliğini makyajından, boyalarından arındırıp anlatıyoruz. İlk videoyu 20 milyon kişi izledi.

Hukukçu olarak hassasiyetinizin sebebi nedir? 

Aslında vatandaş olarak hassasız. Çünkü bir ülkede hakimler, bir siyasi parti genel başkanı tarafından atanırsa o mahkemelerde artık adalet dağıtılmaz. Mahkemeler de kapısında ‘Mahkeme’ yazan, ancak siyasi parti şubeleri gibi çalışan yapılara dönüşür. 

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