Bu yiyecekler akciğerinizi temizliyor!

Akciğer sağlığı insan sağlığının devamlılığı açısından oldukça önemli bir organ. Peki biz akciğerlerimize ne kadar bakıyoruz? İşte akciğerinizi temizleyecek yiyecekler...

Akciğer kanseri dünyada 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Her nefesimizde oksijenalmamızı sağlayan akciğerlerimiz vücudumuz için hayati önem taşıyor.

Bu nedenle beslenmemize ekleyeceğimiz bir takım gıdalarla akciğerlerimizi temizleyerek toksinlerden arınmasını sağlayabiliriz.



İşte akciğerlerimizi temizlemeyen ve toksinlerden arındıran o besinler:

SARIMSAK

Solunum sisteminin en önemli organı olan akciğerlerin tam bir kapasiteyle çalışmasını destekleyen besinlerden biri de sarımsaktır. Antibiyotik etki gösteren sarımsak, içerdiği pek çok vitamin ile akciğer kanserine karşı koruyucudur.

Yemeklerin yanında bir adet çiğ sarımsak tüketmenin akciğerleri temizleyici etki gösterdiği bilimsel olarak kanıtlanmış.

ZENCEFİL

Kirli hava koşulları sigara ve çeşitli faktörler akciğerlerde toksinlerin birikmesine neden olur. Akciğerleri temizleme gücü olan bir diğer besinde zencefildir.

Yarım baş zencefil ve bir tutam tere atılarak bekletilen bir litre sudan her gün 2 fincan kadar tüketilmesi akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlayabilir.

TERE

Tam bir vitamin deposu olan tere akciğerleri temizleme konusunda oldukça yararlı olan bir besindir. İçerdiği vitamin ve mineraller ile akciğerlerde kontrolsüz hücrelerin oluşmasını engeller ve kansere karşı koruyucu etki oluşturur.

Salatalarınıza tere ekleyerek tüketmek oldukça sağlıklı bir seçenek olacaktır.

KEREVİZ

Hazır mevsimi de gelmişken bolca kereviz tüketmek akciğerleriniz için oldukça faydalı olacaktır. Hele bir de sigara içiyorsanız mevsiminde kerevizi bol bol tüketebilirsiniz.

Kerevizi salata olarak ve yemeklerde tüketmek, akciğerlerinizi temizlemeye yardımcı olacaktır. Mevsiminde hafta 2 veya 3 kere tüketilmesi tavsiye edilir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Üzüm kadar üzümün çekirdeği de sağlık açısından oldukça faydalıdır. Üzümün çekirdeği doğal bir antioksidandır ve özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.

Siyah üzümün çekirdeği sağlık deposudur. üzümü muhakkak çekirdekleriyle tüketmeye özen göstermelisiniz.