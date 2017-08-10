Budak: 'AKP turizm sektörüne tek gözü ile bakıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, AKP iktidarlarının turizm politikası olmadığını ifade ederek, "AKP iktidarı, 54 farklı sektörü doğrudan ilgilendiren turizm sektörüne tek gözüyle bakıyor" dedi.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Turizm sektörünün zor bir dönem geçirdiğini kaydeden Çetin Osman Budak, işletmecilerin oda fiyatlarını düşürerek müşteri bulmaya çalıştığını dile getirdi.

"Dış politikada bu kadar hata yaparsanız, müşteri bulabilmek için fiyatları da aşağıya çekmek zorunda kalırsınız" diye konuşan Çetin Osman Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizm, gıdadan otomotiv sektörüne kadar 54 ayrı sektörü doğrudan ilgilendiren bir sektör. Hem bu sektörlerde; hem de turizm sektöründen büyük iş kayıpları ve işsizlik furyası yaşandı. Bu yıl biraz toparlanma var, ama, fiyatlar inanılmaz bir şekilde aşağıya düştü. Her şey dahil sistemde neredeyse bedava fiyata oda verirseniz ancak müşteri bulabiliyorsunuz. Normal şartlarda; kişi başına bir turist 9 yüz dolar bırakıyordu. Şimdi bu rakamlar 6 yüz doların altına kadar düştü."

AKP'NİN BİR POLİTİKASI YOK

AKP iktidarının dış politikadaki hatalarından sektörün kriz yaşadığını ileri süren CHP'li Çetin Osman Budak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" sözlerini hatırlattı.

Bir ülkede huzur, güven ve demokrasi varsa o ülkenin turizminin sürdürülebilir olacağına dikkat çeken Çetin Osman Budak, "Türkiye'de bu konularda ciddî sıkıntılar var. Bunun yanında dış politikada yapılan hatalar ortada. Büyük Atatürk, 'Yurtta barış dünyada barış' diyerek, iç ve dış politikadaki ana hedefleri gösteren çok ilkeli bir söz söylemiştir. AKP iktidarı, bu ilkeleri yok sayarak ülkeyi yönetemez hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

Türk ekonomisinde yaşanan carî açığın turizmle kapatılabileceğini kaydeden Çetin Osman Budak, sözlerini şöyle tamamladı, "Turizm, sürekli carî açık veren ülkemiz için çok stratejik bir sektör. İthalat ülkesi olan Türkiye'nin carî açığı, ancak, turizm gelirleri ile karşılanabilir. Bu kadar değerli bir sektöre yönelik, ne yazık ki AKP hükümetlerinin bir politikası yok. Acilen OHAL kaldırılmalı ve demokrasiye hızla dönülmeli. İktidarın tutumuna bakılırsa, bunlar da şu anda mümkün görünmüyor."