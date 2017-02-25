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BUDO ve İDO bütün seferleri iptal etti

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BUDO ve İDO bütün seferleri iptal etti
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Marmara Bölgesi'nde yaşanacak hava muhalefeti nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), seferlerini iptal ettiklerini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Bölgesi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

BUDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat tarihinde 08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

İDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre ise 25 Şubat tarihinde, 08.35 Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova, 09.30 Bandirma-Yenikapi-Bostanci, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11.30 Yalova-Tuzla-Kartal seferleri iptal edildi.

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