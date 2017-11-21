BUDO ve İDO'da o seferler iptal

BUDO ve İDO seferlerinden bazılarını olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Peki, hangi seferler iptal edildi?

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı duyuruldu. İDO da internet sitesinden yaptığı açıklamada bazı sefelerini iptal ettğini duyurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri'nden yapılan açıklamada iptal edilen seferler şu şekilde: 21-11-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot 21-11-2017 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot 21-11-2017 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot 21-11-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü 21-11-2017 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü 21-11-2017 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü