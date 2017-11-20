BUDO'dan sefer iptalleri!

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), saat 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 19.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun, saat 15.00 ve 16.30'daki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.