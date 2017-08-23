Bugün başlıyor...

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Çamlıca gişelerinde serbest geçiş uygulamasının bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacağını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halihazırda serbest geçiş sistemi olduğunu söyledi.

Çamlıca gişelerinde de serbest geçiş için temmuzun ilk haftasında çalışmalara başladıklarını, uygulamanın başlayacağı tarihin önce 30 Ağustos, sonrasında 25 Ağustos'a çekildiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Ancak milletimize hizmet için ekiplerimizin gece-gündüz demeden çalışması, bayram öncesi yolcularımızın ve sürücülerimizin evlerine, memleketlerine rahat bir şekilde ulaşması için bu tarihi daha da erkene çektik. Bugün 19.00 itibarıyla Çamlıca gişelerinde serbest geçiş başlayacak."

Bakan Arslan, serbest geçişin trafiği ciddi şekilde rahatlattığını kaydederek, "Diğer uygulamalarımızda trafikte yüzde 30'luk rahatlama olduğunu gördük. Burada da gişelerin tamamen kaldırılması ve serbest geçişin başlamasıyla yüzde 30'luk bir rahatlama sağlanacak." diye konuştu.

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