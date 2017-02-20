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Bugün ben de Müslümanım!

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Bugün ben de Müslümanım!
ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı İslam ülkelerine yönelik seyahat yasağına karşı, New York'ta "Bugün ben de Müslüman'ım" eylemi gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı İslam ülkelerine yönelik seyahat yasağına karşı, New York'ta "Bugün ben de Müslüman'ım" eylemi gerçekleştirildi.

Trump'ın bazı İslam ülkelerine getirdiği vize kısıtlamaları, Müslüman, Hristiyan ve Musevilerin yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup Amerikan vatandaşları tarafından Times Meydanı'nda düzenlenen mitingle protesto edildi.

Müslüman toplumuyla dayanışma amacını taşıyan miting, "hip hop" ve "urban" müzik ağırlıklı kayıt firması Def Jam Recordins'in kurucusu iş adamı ve siyasi aktivist Russell Simmons'un öncülüğünde gerçekleştirilirken, bin civarında Amerikalıyı bir araya getirdi.

Mitinge, "İbrahim'in Oğulları" (Sons of Abraham) adlı ortak bir kitap yazan İmam Shamsi Ali ve Rabbi Marc Schneier de katılarak destek verirken, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Hollywood yıldızı Susan Sarandon, Chelsea Clinton, ünlü rapçı Q-Tip ve Müslüman aktivist Linda Sarsour da eylemde yer aldı.

Trump'ın eski arkadaşı Simmons, burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada Donald Trump yüzünden birleştik. Ona bizi bir araya getirdiği için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Simmons, "Ülkemizde değişiklik olduğunu kabul etmek zorundayız. Uzun yıllardır islamofobi ile savaşıyoruz. Fakat daha fazla nefret suçlarına ve daha fazla nefrete doğru bir değişme var." diye konuştu.

New York Arap Amerikan Derneği Başkanı Müslüman aktivist Linda Sarsour da "Sizler 'ben de Müslüman'ım' derken ben de size 'ben hiç pişmanlık duymadan bütün gün ve her gün Müslüman'ım' diyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, 19 Şubat tarihinin, eski ABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt'in yüz bin Amerikalı Japon'un kamplara hapsedilmesini içeren 9066 Başkanlık kararnamesini imzalamasının 75'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Sarsour, "Sizden, bir daha gerçek neslin bir parçası olma sözünü vermenizi istiyorum" dedi.'

 

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