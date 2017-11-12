Bugünkü dersimiz yemek kültürü

TV kanallarına baktığımızda, en çok sayıda yapımın ve en büyük çeşitliliğin yemek programlarında olduğunu görüyoruz.

“Yemekteyiz” ve benzeri sulandırılmış, içine nifak katılmış yarışma programlarından söz etmiyoruz. Pratik ya da zahmetli, yöresel ya da füzyon yemek tariflerinin yapıldığı programların ne denli hayatımızın içine girdiğinin hepimiz farkındayız. Magazin olaylarını değerlendirirken, örgünakış tarifleri verirken bile stüdyonun bir köşesini mutfağa çeviriyoruz ve yemek yapıyoruz. TV’de iş bulamayan baş aşçı neredeyse yok gibi. Bu durum yemek kültürüne sahip olmadığını düşüneceğimiz ABD, İngiltere gibi ülkelerde olsa kabul edilebilir, ancak Türk

mutfağı dünyanın zirvesindeki mutfaklardan biri. Bir yandan Doğu/Arap kültüründen esintiler taşıyor, diğer yandan Akdeniz/Ege mutfağından. Arkasında da kapı gibi saray mutfağı var. Yani, TV’den değil, annelerimizden öğrendiklerimiz hepsinden iyidir.