Bulanık zihinle olmaz

İktidarın zihin yapısı belli. Ayakta kalmak için neleri sahiplendiği de biliniyor.

Toplumu kutuplaştırmak, din üzerinden siyaset yapmak, millî gelirin eşit dağılmamasını sağlayan çarpık ekonomik girişimlerde bulunmak, sosyal devlet ilkesini lafta bırakmak, parlamenter sistemin çalışmasını engellemek, cemaatçiliği özendirmek, laikliğin karşısında durmak, cumhuriyeti ve Atatürk'ü reddetmek, anayasal düzeni rejim değişikliğine sürüklemek...

Bunlar AKP'nin zihin yapısını oluşturan malzemeler değil mi...

Ülkenin aydınlığa çıkması için iktidarın bu malzemelere itibar etmemesi gerekiyor!

Bunu bir anlasalar...

* * *

Ülkenin selâmetini düşünen, millî birlik ve beraberliğimizi isteyen, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni Atatürk'ün gösterdiği yoldan yürüyerek muasır medeniyet seviyesine yükseltmeyi arzu eden, toprak bütünlüğümüzü savunan, bağımsızlığımıza sahip çıkan ve özgürlüğümüzden ödün vermeyen bir iktidar istiyoruz...

O takdirde, içinde bulunduğumuz kaotik durumdan çıkmamız elbet de mukadderdir!

Yeter ki iktidar milletle, çağdaş insanlığı sağlayan çizgide buluşmayı bilsin ve becersin...

* * *

Yineliyorum; öncelikle zihnimizi temizlememiz lâzım; bulanık bir zihinle muasır medeniyete doğru yürümemiz asla ve kat'a mümkün değil...

* * *

Yaşadıklarımızı ilelebet yaşamamız da kaderimiz olmamalı!

Şimdi ayıklayın pirincin taşını

Terör olaylarının ardından sosyal medyada yayınlanan terör yandaşı mesajlar, aramızda cinsi ve kanı bozukların, cibilliyetsiz ve şerefsizlerin de olduğunu gösteriyor...

Bunların, teröre arka çıkan yabancı odaklara bağlı oldukları kuşkusuz. Aldıkları talimat gereği olmalı 'Sosyal medya'yı silaha çevirdiler, toplumu bir yandan da onunla vurmaya kalkıyorlar.

Sosyal medyayı iğrenç amaçları için kullananlar hakkında yasal yaptırımlar uygulanmalı...

Hainlerin birinin bile yakasını bırakmamak lâzım.

* * *

Kin kusanlar arasında kimler yok ki; bir hakem, bir polis, bir devlet memuru, bir efemine modacı, bir futbolcu, bilinçsiz birkaç kandırılmış genç, değişik toplum katmanlarından hain tipler, sosyal medya yoluyla milletimizi vurmaya yelteniyorlar...

Değerlendirmeme kızan kızsın; kin kusanları o noktaya iten, kutuplaştırmayı siyasal gücü gibi görüp uygulayan iktidardır.

Bundan böyle yanlış politikalar izlemekten ve toplumu bölmekten vazgeçmeliyiz.

Etki tepki meselesini dikkate alalım ve kutuplaştırmanın tepkiye yol açtığını, duygu ve düşünce fukarasını ise taaa ihanete kadar götürdüğünü görelim...

Özel hastanede 15 liraya tedavi...

Sağlıkta sorun bitmiyor. Bunun temel nedeni iktidarda ciddi ve rasyonel yani akla dayanan bir hizmet anlayışının olmaması.

Tıpkı öğretimde olduğu gibi gün aşırı kural değiştiriyorlar...

Yeni aldıkları kararlardan biri de muayene ücreti...

Devlet hastanelerinde 5 lira olan muayene ücretini 6 liraya yükselttiler...

Eğitim ve Araştırma Hastanesi sıfatını verdikleri devlet hastanelerinde ise muayene ücreti 7 lira oldu... Aslında bu hastanelere aklım ermiyor; ne eğitim yapıyorlar, ne araştırma, buna rağmen bu ismi kullanıyorlar.

Geriye özel sağlık kuruluşlarının muayene ücreti kalıyor. O da 12 liradan 15 liraya yükseltildi...

Devlet hastanesinde 6-7 lira vererek muayene olabilirsiniz ama özel sağlık kuruluşunda 15 lira vererek muayene olamazsınız.

Buyrun, deneyin!

* * *

Üniversite hastaneleri de başlı başına bir âlem. Doktorunuz doçentse ona göre, profesörse ona göre muayene ücreti alıyorlar; doçent beyin muayene ücreti 150-200 lira, profesör beyin ücreti 250-350 lira.

Ama hastalık aynı...

Olsun, hastalık önemli değil, sıfat önemli...

* * *

Yaşadığımız çarpıklıklardan ne zaman kurtulacağız bakalım...

Önemli bir çağrı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Yek vücut olacağız" demiş.

Geç kalmadık mı mirim!

* * *

Biraz sabır...

Anayasa değişikliğinin geçmesini bekleyelim...

Millî iradenin Beştepe'de yek vücut olduğunu nasıl olsa göreceğiz!

ANLAMLI SÖZLER

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Bir fikre, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez. (Alparslan TÜRKEŞ)