Bülent Arınç "80 milyon Gülen'e sempati duymuştur"

AKP kurucularından Arınç, katıldığı bir canlı yayın programında "80 milyonluk kitlede belki herkes Gülen'in belki bir dini lider olarak, belki eğitim hizmetlerinin güzelliği karşısında bir sempati beslemiş olabilir" dedi.

Bülent Arınç Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. FETÖ ele başı hakkında da açıklamalarda bulunan Arınç, 80 milyon nüfuslu Türkiye'de 80 kişi hariç herkesin Gülen'e sempati beslediğini iddia etti.

Arınç'ın o açıklamaları şöyle:

"Ben şundan çok eminim, bu 80 milyonluk kitlede belki 80 kişi haricindeki herkes Fethullah Gülen'in belki bir dini lider olarak, belki eğitim hizmetlerinin güzelliği karşısında bir sempati beslemiş olabilir. Ama o 80 kişi hariç, hiç kimse 15 Temmuz gibi bir ihaneti düşünmemiştir.

15 Temmuz'dan önceki süreçte Gülen cemaatini öven açıklamalardan dolayı FETÖ'cülük suçlaması yapılıyorsa, başımızdaki cumhurbaşkanımızdan siyasi parti liderlerine varıncaya kadar, devlet bürokrasinin en üst noktasından en alt noktasına kadar bunlar hakkında olumlu sözler sarf etmiş olan herkesi bu kefenin içine koymak lazım. Bana FETÖ'cü diyecek bir akılsız varsa bu ülkede, lütfen bunu genel manada düşünsün ki, "Bunları yüreklendirecek bir açıklama yapmıştır" sorusunun kimler karşılığı olabilir, bunları da bir aklına getirsin."