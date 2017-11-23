Bülent Arınç, FETÖ ile ilgili sorulara böyle yanıt verdi

AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, FETÖ ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, bir süredir siyasetten uzak kaldı.

Habertürk'te Kübra Par'ın konuğu olan Arınç, FETÖ ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"SİLAHLI BİR ÖRGÜT OLABİLECEĞİNİ..."

"Bülent Arınç, 15 Temmuz'a giden bu süreçte, bu yapının güçlenmesini cesaretlendirecek bir takım açıklamalar yapmış olabilir mi?" sorusuna yanıt veren Arınç, FETÖ'nün silahlı bir örgüt olabileceğini düşünmediğini ifade etti.

Bülent Arınç, "Cemaat, camia, Fetullahçılar diye bilinen bu örgütün, silahlı bir örgüt olabileceğini düşünmemiştim." diye konuştu.

SİYASETE DÖNECEK Mİ?

Arınç, aktif siyasete dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine kendisinin AK Parti'nin kurucuları arasında olduğunu hatırlattı.