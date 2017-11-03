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Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den hakim karşısına çıkacak!

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Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den hakim karşısına çıkacak!
Eski Başbakan Yardımcısı, Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in, FETÖ silahlı örgüte üye olma suçlamasıyla Ankara 19.Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması yapılıyor.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre tutuksuz yargılanan Yeter, avukatları ile duruşma salonunda saati bekliyor.

İddianamede , Yeter hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis  cezası isteniyor.

İddianamede, Fethullah Gülen'in çağrısından sonra Yeter'in Bank Asya'daki hesabında 41 bin lira artış olduğu, gizli tanık Lagos'un Yeter'i fotoğrafından teşhis ettiği belirtilmişti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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