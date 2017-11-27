Bülent Arınç'tan, MHP'li Büyükataman'a: "İbrikçibaşı"

Bülent Arınç, bir televizyon kanalında MHP'ye ilişkin yaptığı açıklamalara cevap veren, MHP Genel Sekreteri Büyükataman için "Bahçeli'nin ibrikçibaşı" ifadelerini kullandı.

AKP'nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, HaberTürk'te katıldığı bir canlı yayın programında MHP ve FETÖ'ye ilişkin açıklamalarına tepki gösteren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'a çok sert cevap verdi.

Twitter hesabından yazılı bir açıklama yapan Arınç, Büyükataman için "Siyaset hayatında Sayın Bahçeli’nin ibrikçiliğinden başka bir meziyeti olmayan bir zat" ifadelerini kullandı.

Arınç'ın o açıklaması şöyle:

İBRİKÇİBAŞI

Onlardan birisi de, kendisini Bursa’dan tanıdığım ve siyaset hayatında Sayın Bahçeli’nin ibrikçiliğinden başka bir meziyeti olmayan bir zat!



Kendi ağzının bozukluğuna, kalitesine de çok yakışan; ama tertemiz Anadolu milliyetçiliğine hiç de uymayacak bir üslupla güya bana cevap vermiş.

Fesubhanallah!

Cevabı cevap değil ki karşı cevap vereyim.

Çocuk değil ki seviyesine ineyim.

Bu ibrikçi başının tüm hakaretlerini misliyle kendisine iade edip başka bir hususu izah etmek isterim.

ARINÇ'A CEVAP GECİKMEDİ

Bülent Arınç'ın, 'İbrikçibaşı' açıklamalarına Büyükataman'dan cevap gecikmedi. Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Sekreteri, "Bülent Arınç zırvalarına kaldığı yerden devam etmeye çalışmış, çalışmış diyorum zira hiçbir sorumuza cevap verememiştir" ifadelerini kullandı.

"Kendisi siyasi kariyerini “ibrikçi” olarak yaptığı için herkesi o zaviyeden görmesi normaldir" diyen Büyükataman'ın o açıklaması şöyle:

"Bülent Arınç zırvalarına kaldığı yerden devam etmeye çalışmış, çalışmış diyorum zira hiçbir sorumuza cevap verememiştir. Kendisinin kelime haznesi ve düzeyi göz önüne alındığında verdiği cevaba şaşırmadık. Arınç, açıklamasında “ibrikçibaşılık”tan bahsetmektedir. Kendisi siyasi kariyerini “ibrikçi” olarak yaptığı için herkesi o zaviyeden görmesi normaldir. Bu meslek kendisine yakışmaktadır, kendi yaptığı görevi tarif etmektedir.

Arınç fazla çırpınmamalı zira çırpındıkça batmaktadır. Türk milleti Arınç’ın cemaziyülevvelini gayet iyi bilmektedir.

Bülent Arınç ‘Ben şundan çok eminim, bu 80 milyonluk kitlede belki 80 kişi haricindeki herkes Fethullah Gülen’in belki bir dini lider olarak, belki eğitim hizmetlerinin güzelliği karşısında bir sempati beslemiş olabilir’ derken bilerek ve isteyerek terör örgütü propagandası yapmaktadır."