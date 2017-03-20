Bulgaristan da sandığa gidiyor

Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak parlamento seçimlerinde, 13 siyasi partinin yanı sıra 9 ittifak meclise girmek için mücadele edecek.

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak erken parlamento seçimlerinde 240 sandalyeli meclis için 13 siyasi parti ve 9 ittifak yarışacak.

26 Mart'taki seçimlerde 21'i bağımsız, 13 siyasi parti ve 9 ittifaktan toplam 4 bin 732 aday meclise girmek için kampanya yürütüyor.

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonuna (ZİK) göre, 6 milyon 500 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçmenlerin yüzde 65'inin sandık başına gitmesi bekleniyor. Ülke dışında 400 merkezde oy kullanılabilecek Bulgaristan vatandaşları için Türkiye'de de 35 sandık kurulacak.

Seçim kampanyalarına hız kesmeden devam eden partiler, cuma akşamına kadar çalışmalarını sürdürebilecek. "Düşünme Günü" olarak adlandırılan 25 Mart'ta seçim propagandası sona ererek seçim yasakları başlayacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) "en yoksul üyesi" olarak bilinen Bulgaristan'da, partilerin seçim kampanyalarını, gayrisafi milli hasılanın artırılması gibi ekonomik vaatler süslerken, Avrupa genelinde yükselen göçmen karşıtı ve ırkçı söylemlerin partilerin seçim beyannamelerinde yer alması dikkati çekiyor.

Bulgaristan seçim sistemi

Seçim yasasına göre 31 bölgeden oluşan ülkede, nüfus yoğunluğuna göre her bölgeden farklı sayıda milletvekili seçiliyor.

Partilerin, 240 sandalyeli parlamentoda yer alabilmesi için yüzde 4 barajını aşması gerekirken, mecliste grup oluşturabilmek için de en az 10 milletvekili şartı aranıyor.

Seçimin iddialı isimleri

Ülkenin en büyük siyasi partisi konumundaki, eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğini yaptığı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi seçimlere, "Bulgaristan İçin Reel Kararlar" sloganıyla katılıyor.

Emekli maaşlarını artırma vaadinde bulunan GERB, geçen dönem yaptığı altyapı projelerindeki başarılarını referans olarak kullanıyor.

GERB, önceki dönemde mecliste sahip olduğu 84 sandalyeyi korumayı hedefliyor.

Genellikle seçmenlerinin yaş ortalamasının yüksek olduğu, eski komünist partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de seçimlere sıkı hazırlanıyor.

BSP, kampanyasında "Adaletin Zamanı Gelmiştir" sloganını tercih ederken, sosyal hizmetlerin artırılması ve ılımlı milliyetçilik mesajlarıyla seçmenlere hitap ediyor.

Popülist çizgide politika izleyen, ırkçı ve aşırı milliyetçi partilerin oluşturduğu "Birleşik Vatanseverler" de daha çok Bulgaristan'daki sığınmacılara ve komşu Türkiye'ye karşı söylemleriyle seçmen kazanmaya çalışıyor.

Seçime bir hafta kala anketlerdeki son durum

"Alpha Research" adlı kamuoyu araştırma şirketinin son anketine göre, GERB Partisi ile BSP yüzde 32 oyla yarışı kafa kafaya götürüyor.

Birleşik Vatanseverler ittifakının yüzde 10 oy alarak meclise gireceği öngörülürken, seçimlerden sonra oluşturulacak 44. dönem parlamentoda yüzde 4 barajını aşan 5 veya 6 siyasi oluşumun temsil edileceği tahmin ediliyor.

Anketler, 240 sandalyeli parlamentoda tek başına iktidar olabilmek için gerekli 121 milletvekili sayısına hiçbir partinin erişemeyeceğini gösterirken, eski Başbakan Boyko Borisov'un 3. kez hükümetin başına geçebilmesi için koalisyona gitmesi gerekiyor.