Bulgaristan Türk gazetecilerin ülkeye girişini yasakladı

Pazar günü seçimlere girecek olan Bulgaristan'da, Bulgar yetkililer Türk gazetecilerin ülkeye girişine, 'güvenlik' gerekçesiyle izin vermedi.

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimlere Türkler'in kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi de (DOST) katılacak. Seçimler öncesi salı günü Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın karşısında bazı Bulgar partiler, seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifti vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini belirterek, eylem yaptı. Ellerinde Bulgar bayrakları taşıyan gruplar yola zincir çekip, araç lastikleriyle kapatmıştı.

Aynı bölgede bugün daha büyük bir protesto eylemi yapılacak olması nedeniyle, bölgede Bulgar polisi tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bu arada sabah saatlerinde Bulgaristan'a oy kullanmak için otobüslerle gelen çifte vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sorun yaşamadan karşı tarafa geçiş yaptı.

Bulgarların yapacağı protestoyu takip etmek üzere bu ülkeye gitmek üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Türk gazetecilere, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda ülkeye girişlerine izin verilmedi. Bulgar yetkililer, eylem yapılacağını belirterek, gazetecilerin girişlerine 'güvenlik' gerekçesiyle izin verilmediğini belirtti. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan gazeteciler izin verilmemesi üzerine iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.