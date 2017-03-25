Bugünkü YENİÇAĞ »

Bulgaristan'dan Türk vekile giriş yasağı

»
Bulgaristan'dan Türk vekile giriş yasağı
Bulgaristan, AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve Sofya’daki elçilikte görevli din ateşesi Ulvi Ata’nın ’istenmeyen yabancılar’ listesine alarak, Bulgaristan’a girişlerini yasakladı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle geçen hafta Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı’yı Şumnu kentinde gözaltına alarak sınır dışı etti. Tarancı’nın 5 yıl boyunca Bulgaristan’a girişinin yasaklandığı açıklandı. Aynı gün adı açıklanmayan 2 kişinin daha aynı gerekçelerle ’istenmeyen yabancılar’ listesine alındığını duyuruldu.

Bulgar medyası o kişilerin Ak Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ile elçilikte görevli din ateşesi Ulvi Ata olduğunu yazdı. Bulgaristan’ın ’24rodopi’ haber internet sitesi, Aziz Babuşçu’nun fotoğraflarına yer vererek, Lütfi Mestan’ın genel başkanı olduğu DOST partisinin seçim etkinliklerine katıldığını öne sürdü.

Babuşçu ve Ulvi Ata’nın yasak kararı alındığında Türkiye’de olması nedeniyle ’istenmeyen yabancılar listesi’ne alınarak Bulgaristan’a girişlerinin yasaklandığı belirtildi. Ayrıca Bulgaristan’ın geçici hükümeti, dünde 2 Türk hakkında daha Bulgaristan’a giriş yasağı getirdi. Ancak Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yasak konulanların isimlerini açıklamadı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bulgaristan'dan Türk vekile giriş yasağıBulgaristan'dan Türk vekile giriş yasağıMusul operasyonuna ara verildi!Musul operasyonuna ara verildi!İngiltere'den şok 15 Temmuz raporu!İngiltere'den şok 15 Temmuz raporu!YPG, Suriye’de Rakka güzergahını ele geçirdiYPG, Suriye’de Rakka güzergahını ele geçirdiAvrupa yaz saatine geçiyorAvrupa yaz saatine geçiyorTrump sağlık sigortası tasarısını geri çektiTrump sağlık sigortası tasarısını geri çektiCIA eski Başkanı Woolsey'den şok iddia!CIA eski Başkanı Woolsey'den şok iddia!Bulgaristan Türk gazetecilerin ülkeye girişini yasakladıBulgaristan Türk gazetecilerin ülkeye girişini yasakladıHüsnü Mübarek serbest bırakıldıHüsnü Mübarek serbest bırakıldıPKK/PYD,Moskova ve Pentagon tetikçisi!PKK/PYD,Moskova ve Pentagon tetikçisi!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti