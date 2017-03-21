Bulgarlar sınır kapısına dayandı!

Bulgaristan sınır kapısı çıkışında bir grup, araçların ülkeye girişini engellemek amacıyla otomobil lastikleri ve zincirlerle yolu kapatarak eylem yaptı.

Bulgaristan sınır kapısı çıkışında bir grup, araçların ülkeye girişini engellemek amacıyla eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, aşırı milliyetçi olduğu belirtilen yaklaşık 100 kişilik grup, Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı önünde bir araya geldi.

OTOMOBİL LASTİKLERİ VE ZİNCİRLERLE YOLU KAPATTILAR

Ellerinde Bulgaristan bayrakları taşıyan ve aralarında yerel kıyafetlilerin de bulunduğu grup, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı çıkışındaki yolu, otomobil lastikleri ve zincirlerle kapattı.

Bulgaristan'a gitmek üzere işlemlerini yaptıran pek çok araç, eylem nedeniyle Kapitan Andreevo Sınır Kapısı gümrük sahasında bekletildi.

EYLEMİ SÜRDÜRECEĞİZ

Gruptakiler, araç trafiğinin yoğunlaştığı anlarda geçişlere zaman zaman izin verdi. Yaklaşık 4 saat süren eylemi sonlandıran gruptakiler, eylemi tekrarlayacaklarını duyurdu.

Bulgar polisi ve jandarması, eylem sırasında bölgede güvenlik önlemi aldı.