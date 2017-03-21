Bugünkü YENİÇAĞ »

Bulgarlar sınır kapısına dayandı!

»
Bulgarlar sınır kapısına dayandı!
Bulgaristan sınır kapısı çıkışında bir grup, araçların ülkeye girişini engellemek amacıyla otomobil lastikleri ve zincirlerle yolu kapatarak eylem yaptı.

Bulgaristan sınır kapısı çıkışında bir grup, araçların ülkeye girişini engellemek amacıyla eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, aşırı milliyetçi olduğu belirtilen yaklaşık 100 kişilik grup, Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı önünde bir araya geldi.

b1-011.jpg

OTOMOBİL LASTİKLERİ VE ZİNCİRLERLE YOLU KAPATTILAR

Ellerinde Bulgaristan bayrakları taşıyan ve aralarında yerel kıyafetlilerin de bulunduğu grup, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı çıkışındaki yolu, otomobil lastikleri ve zincirlerle kapattı.

Bulgaristan'a gitmek üzere işlemlerini yaptıran pek çok araç, eylem nedeniyle Kapitan Andreevo Sınır Kapısı gümrük sahasında bekletildi. 

b2-008.jpg

EYLEMİ SÜRDÜRECEĞİZ

Gruptakiler, araç trafiğinin yoğunlaştığı anlarda geçişlere zaman zaman izin verdi. Yaklaşık 4 saat süren eylemi sonlandıran gruptakiler, eylemi tekrarlayacaklarını duyurdu.

Bulgar polisi ve jandarması, eylem sırasında bölgede güvenlik önlemi aldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bulgarlar sınır kapısına dayandı!Bulgarlar sınır kapısına dayandı!Almanya: 16 Nisan'da iç çatışma çıkabilirAlmanya: 16 Nisan'da iç çatışma çıkabilirEsad ile selfie çekildi, ortalığı karıştırdı!Esad ile selfie çekildi, ortalığı karıştırdı!Üyelik Türkiye için giderek gerçek dışı hâle geliyorÜyelik Türkiye için giderek gerçek dışı hâle geliyorRus askeri Afrin'e böyle geldiRus askeri Afrin'e böyle geldiABD yasağı kesinleşti; Türkiye de varABD yasağı kesinleşti; Türkiye de varTürkmenlerden Peşmerge başına cevap gecikmedi!Türkmenlerden Peşmerge başına cevap gecikmedi!BM'yi karıştıran İsrail raporuBM'yi karıştıran İsrail raporuTürkiye kahve anlaşmasından çekildiTürkiye kahve anlaşmasından çekildiABD'den Türkiye dahil 8 ülkeye yasak!ABD'den Türkiye dahil 8 ülkeye yasak!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti