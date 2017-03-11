Bulut, Referandumu değerlendirecek

Türkiye’nin önde gelen fikir ve düşünce insanları, başkanlık sistemini değerlendirmek üzere bir araya geliyor. 12 Mart’ta Trabzon’da yapılacak panele Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut da konuşmacı olacak katılacak.

Gazetemiz yazarlarından Arslan Bulut, Trabzon Fikir ve Spor Platformu'nun düzenlediği "Türkiye Nereye Gidiyor, Ülkemizi Bekleyen Tehlikeler" konulu panelde konuşacak. Panele Arslan Bulut'un yanı sıra panelin moderatörlüğünü yapacak eski İstanbul Baro Başkanı Muammer Aydın, Emekli büyükelçi Onur Öymen, Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Emekli Amiral Türker Ertürk de katılacak. Panel. 12 Mart Pazar günü (yarın) İstanbul Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde saat 15:00'de yapılacak.