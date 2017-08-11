"Bunlar Başbuğ’u bile terörist ilan edip, operasyon yaptılar"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurmaylarının “Saray merkezli bir operasyonla karşı karşıyayız” sözlerine “Ülkeyi yönetemedikçe saldırırlar. Zorlandıklarının göstergesi” cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT TIR'ları davasını işaret ederek, kendisine yönelik sarf ettiği “Bu işin ucunun nereye varacağını biliyor” sözlerini masaya yatırdı. Edinilen bilgiye göre; CHP kurmayları partiye yönelik suçlamalar için “Saray merkezli bir operasyonla karşı karşıyayız. Adalet Yürüyüşü'nde halkın gözünde kazanılan itibarı eritmek için her şeyi yapabilirler” yorumunda bulundu.

“HİÇBİRİNİ DİKKATE ALMAYIN”

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun ise kurmaylarına şu değerlendirmeleri yaptığı öğrenildi: “Böyle ifadeler olacaktır. Dikkate almayın. Ülkeyi yönetemediklerinin, yönetmekte zorlandıklarının göstergesi. Çaresiz olduklarını biliyoruz. Yönetemedikçe, böyle saldırılarla karşılaşırız. Bunlar 3-4 yıl önce de Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'u terörist ilan etti. FETÖ'cü subay ve hakimlerle, FETÖ'cü olmayan vatanseverlere yönelik operasyon yapıp, onları darbeci ilan ediyorlardı.”